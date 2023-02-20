مستجدات الغزو الروسي.. التلويح باستخدام النووي يتجدد بين كييف وموسكو

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شنّت القوات الروسية هجوماً على بلدة بورغونكا شمال خيرسون بنيران المدفعية؛ حيث تزامن ذلك مع اتهام موسكو لأوكرانيا بالتخطيط لاستخدام السلاح النووي.

هجمات روسية قرب خيرسون

تُكثف القوات الروسية، الهجمات على عدة بلدات على خط المواجهة، وبينها بلدة بورغونكا التي تقع على بعد 60 كيلومتراً شمال شرق خيرسون قرب نهر دنيبر الفاصل بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك التي يتواجد بها الجيش الروسي.

وأعلنت السلطات الإقليمية لأوكرانيا، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في قصف روسي قرب خيرسون بجنوب البلاد.

اتهام روسي لأوكرانيا بشأن السلاح النووي

اتهمت روسيا، أوكرانيا باعتزامها شن هجوم نووي على أراضيها لتحميل موسكو مسؤوليته قبل اجتماع للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن مواد مشعة تم نقلها إلى أوكرانيا من دولة أوروبية، كما أن كييف تستعد لعمل استفزازي واسع النطاق.

ولفتت إلى أن الهدف من هذا الاستفزاز هو اتهام الجيش الروسي بشن هجمات عشوائية مزعومة على منشآت مشعة خطرة في أوكرانيا، مما يؤدي إلى تسرب مواد مشعة وحدوث تلوث في المنطقة.

زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر فادحة

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن جيش بلاده يلحق خسائر فادحة بالقوات الروسية بالقرب من بلدة فوهليدار في منطقة دونباس الشرقية.

وقال زيلينسكي: “الوضع معقد للغاية، نحن نقاتل نحن نكسر الغزاة ونكبد روسيا خسائر فادحة”، مضيفاً: “كلما تكبدت روسيا المزيد من الخسائر في دونباس وباخموت وفوليدار ومارينكا وكريمينا، أسرعنا في إنهاء هذه الحرب بانتصار أوكرانيا”.