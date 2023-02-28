مستجدات الغزو الروسي.. القـتال يمتد غرب أوكرانيا وموقف غامض بباخموت

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تتبادل القوات الروسية والأوكرانية، الحديث عن السيطرة على باخموت في ظل محاولة كل طرف التأكيد على هزيمة الآخر، فيما امتدت العمليات العسكرية لمناطق أخرى غرب أوكرانيا.

استمرار القـتال في باخموت

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية” الموالية لموسكو دنيس بوشيلين، أن كل الطرق المؤدية إلى باخموت تحت السيطرة النارية للقوات الموالية لروسيا، وهو ما نفته كييف مجدداً.

في السياق نفسه، وقع هجوم روسي بمسيرات إيرانية الصنع على مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، ما تسبب في مقـتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

زيلينسكي: الأوضاع حول باخموت تزداد صعوبة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الأوضاع حول خط المواجهة في باخموت تزداد صعوبة، مشيراً إلى أن العدو يدمر بشكل مستمر كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقع القوات الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي، أن الأوكرانيين سيقـاتلون دفاعًا عن باخموت ما داموا يستطيعون ذلك، واصفاً الجنود الأوكرانيين الذين يـقـاتلون في باخموت بأنهم “أبطال حقيقيون”.

1.2 مليار دولار من أمريكا لدعم أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، تحويل 1.2 مليار دولار لدعم موازنة أوكرانيا لمساعدتها في الرد على الهجمات الروسية من خلال تخفيف الضغط عن ماليتها.

وقالت يلين إن هذه هي الدفعة الأولى من نحو 10 مليارات دولار لدعم الموازنة ستقدمها الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، مبينةً أن الحفاظ على حكومة فعالة كان ضروريًا من أجل تمكين أوكرانيا من الرد على الهجمات الروسية.

وشددت على أن هذه الأموال ستسمح لأوكرانيا بدفع رواتب معلميها وفرق الإطفاء أو حتى مساعدة ملايين النازحين.

ضغوط أمريكية لمنع الصين من تسليـح روسيا

قال كبار المسؤولين الأمريكيين، إن الولايات المتحدة واثقة من أن الصين تدرس إمكانية تقديم معدات فتاكة لدعم القوات الروسية في غزوها أوكرانيا.

وأطلق المسؤولون الأمريكيون، حملة دبلوماسية واسعة النطاق لتحذير الصين من توفير مساعدات قاتـلة من هذا النوع.