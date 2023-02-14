مستجدات الغزو الروسي.. “باخموت” مسرح جديد للمعـارك بأوكرانيا

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تحولت مدينة باخموت الاستراتيجية في أوكرانيا إلى مسرح للعمليات العسكرية والقصـف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط استعداد كييف لهجوم محتمل من موسكو خلال الأيام المقبلة.

باخموت تحت القصـف

أعلن الجيش الأوكراني، تعرض مدينة باخموت شرق البلاد لقصـف مدفعي روسي كثيف، لكنها تواصل الاستعداد لهجمـات برية محتملة.

ولفت إلى أن هناك قصفاً روسياً على طول خط المواجهة، كما جرى قصـف 16 منطقة سكنية بالقرب من باخموت، مشدداً على أن قواته صدت عدة هجمات بالقرب من باخموت بالإضافة إلى اعتداءات في مناطق خاركيف ولوجانسك وزابوريجيا.

وتعد باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك هدفاً رئيسياً للغزو الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تركت أشهر من القصـف الروسي أجزاء كبيرة منها بالفعل في حالة خراب.

انطلاق الهجوم الروسي الكبير

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن الهجوم الروسي الكبير الذي كان يُخشى وقوعه في أوكرانيا قد بدأ بالفعل بعد عام تقريباً من بدء الحـرب.

وقال ستولتنبرج، إنه لا يرى على الإطلاق ما يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للسلام، مضيفاً: “ما نراه هو أن الرئيس بوتين وروسيا ما زالا يريدان السيطرة على أوكرانيا”.

حـرب أوكرانيا بجدول مؤتمر ميونيخ للأمن

تتواجد الحـرب في أوكرانيا والتوترات المتنامية بين بكين وواشنطن على قائمة جدول أعمال مؤتمر ميونيخ حول الأمن الذي ينطلق (الجمعة) المقبلة.

ويبحث المؤتمر الذي يحضره المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خيارات التحرك بشأن الأزمة الأوكرانية، وسيناريوهات التعامل مع التصعيد العسكري الروسي.