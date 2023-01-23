مستجدات الغزو الروسي.. برلين تبدي ترحيباً بإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا

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أبدت ألمانيا ترحيبها بالاستجابة للطلبات الأوكرانية بالسماح لبولندا بتزويدها بدبابات “ليوبارد” ألمانية الصنع إلى كييف؛ لمساعدتها على صد الهجمات الروسية، في ظل الضغوط الممارسة على برلين للموافقة على الطلب الأوكراني.

وزيرة الخارجية الألمانية: مستعدون للسماح بإرسال دبابات “ليوبارد” لأوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن بلادها لن تعارض رغبة بولندا في إرسال دبابات ليوبارد ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه لو طرح عليهم السؤال فلن تقف ألمانيا في طريق بولندا.

وأوضحت بيربوك أن بلادها تعلم كم أن هذه الدبابات مهمة لذلك يجري البحث مع الشركاء، مضيفة أن بولندا لم تتقدم بعد بطلب رسمي لإرسال الدبابات لأوكرانيا.

ماكرون يتعهد بدعم أوكرانيا عسكرياً

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد احتمال إرسال دبابات من نوع “لوكلير” إلى أوكرانيا لمساعدتها في حـربها ضد روسيا.

وأكد ماكرون أنه طلب من الجيش العمل على تجهيز الدبابات، وأن إرسال الدبابات للجانب الأوكراني يجب ألا يصعد الموقف وألا يعرض أمن فرنسا للخطر.

180 ألف قـتيل روسي و100 ألف في الجانب الأوكراني منذ بدء الحرب

كشف رئيس الأركان النرويجي إريك كريستوفرسن، أن الحـرب الروسية الأوكرانية أوقعت حتى الآن 180 ألف قتـيل أو جريح في صفوف الجيش الروسي، مقابل 100 ألف قتـيل أو جريح في الجانب الأوكراني.

وأضاف كريستوفرسن أن الحـرب أسفرت كذلك عن مقـتل 30 ألف مدني أوكراني، في الوقت الذي لم تقدم فيه روسيا أو أوكرانيا أي حصيلة موثقة عن خسائرهما منذ شهور.