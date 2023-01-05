مستجدات الغزو الروسي.. بوتين يدشن سلاحـاً جديداً ودعم فرنسي لأوكرانيا

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دشّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأربعاء)، سفينة مزوّدة صواريخ جديدة فرط صوتية لإطلاقها في مهمة بالمحيطين الأطلسي والهندي والبحر الأبيض المتوسط، فيما أعلن قصر الإليزيه أن فرنسا سترسل مدرعات خفيفة لأوكرانيا لتعزيز موقفها في الحرب.

تدشين حاملة صواريخ روسية جديدة

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو على إبحار سفينة حـربية مزوّدة صواريخ جديدة فرط صوتية في مهمة في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، أوضح وزير الدفاع سيرغي شويغو أن طاقم السفينة سيتدرّب على نشر أسلحـة فرط صوتية وصواريخ زيركون مجنّحة بعيدة المدى، مشيراً إلى أنها قادرة على التغلّب على أيّ نظام دفاع جوّي حالي أو مستقبلي.

مدرعات فرنسية جديدة لأوكرانيا

قال مسؤول في قصر الإليزيه بأن فرنسا سترسل مركبات قتـالية مدرعة خفيفة من طراز (إيه.إم.إكس-10 آر.سي) لمساعدتها في حـربها ضد روسيا، وتُعد المرة الأولى التي تُسلم فيها مركبات مدرعة من تصنيع الغرب للجيش الأوكراني.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة القوات المسلحة الفرنسية، تعد إيه.إم.إكس-10 فرنسية الصنع؛ مركبة استطلاع مسلـحة ذات قدرة عالية على التحرك ويمكنها حمل 4 أشخاص.

عقوبات أمريكية جديدة بشأن المسيرات الإيرانية

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تبحث وسائل لاستهداف إنتاج الطائرات المُسيرة الإيرانية، من خلال فرض عقوبات وضوابط على التصدير، وتتواصل مع شركات خاصة تُستخدم أجزاء من إنتاجها في إنتاج تلك الطائرات.

وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، أنه يتم تقييم الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بضوابط التصدير لتقويض وصول إيران إلى التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المُسيرة.