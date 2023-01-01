مستجدات الغزو الروسي.. دوي انفجـارات في كييف وروسيا تبدأ 2023 بهجوم جديد

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هزّت ضربات روسية عدة مدن أوكرانية منها العاصمة كييف، أمس (السبت)، وأسفرت عن مقتـل شخص واحد على الأقلّ ونحو 30 جريحاً، في الوقت نفسه سُمع دوي انفجـارات في كييف والمناطق المحيطة بها مع حلول العام الجديد، حيث انطلقت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية.

ضـربات روسية جديدة بحلول العام الجديد

استقبلت القوات الروسية العام الجديد بهجوم صاروخي على عدة مدن في أوكرانيا منها كييف، حيث خلفت الضـربات التي داهمت أوكرانيا بعد منتصف الليل بقليل قتيـلاً واحداً وعشرات الجرحى، كما سُمع دوي 11 انفجـاراً منها انفجـار استهدف أحد فنادق كييف متسبباً في إصابة الكثيرين أثناء احتفالهم برأس السنة الميلادية.

فيما حذّرت خدمات الطوارئ الأوكرانية المواطنين من غارات روسية أخرى محتملة، حيث دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا استعداداً لأي هجمات جديدة.

تبادل 200 أسير عشية رأس السنة

قالت روسيا وأوكرانيا إنهما أفرجتا عن أكثر من 200 جندي في أحدث تبادل للأسرى بين الجانبين، حيث أطلقت كييف سراح 82 جندياً روسياً، في حين أعلن أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن روسيا سلمت بلاده 140 جندياً أوكرانياً.

فيما أعلن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية فاليري زالوجني أن الجيش الروسي استهدف مدناً أوكرانية عدة بإطلاقه 20 صاروخاً، وخصوصاً من قاذفات قنابل، لافتاً إلى أن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 12 منها.

بوتين وزيلينسكي يتراشقان في كلمتهما بمناسبة رأس السنة

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بالكذب على روسيا واستفزاز موسكو لشن ما يسميها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، وذلك في رسالة مدتها 9 دقائق، وهي أطول خطاب بمناسبة رأس السنة الجديدة خلال فترة حكمه المستمرة لعقدين.

فيما توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانتصار على روسيا في الحـرب العام المقبل، كما ألمح إلى الضـربات الروسية المتكررة التي ألحقت ضرراً كبيراً بنظام توليد الطاقة، قائلاً إن الضوء يمكن العثور عليه داخل كل شخص، حتى عند انقطاع الكهرباء.