مستجدات الغزو الروسي.. روسيا تتقدم في باخموت و300 ألف قتـيل بالحـرب خلال عام

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واصلت القوات الروسية، أمس (الثلاثاء) تقدمها في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا والتي شهدت هجمات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما خلّفت الحـرب بعد مرور عام من اندلاعها نحو 300 ألف قتـيل وجريح بين العسكريين والمدنيين في الجانبين.

احتدام المعارك في مدينة باخموت

أعلن الجيش الروسي الاستيلاء على بلدتي باراسكوفيفكا وكراسنا غوراف في باخموت، حيث شهدت المدينة المحاصرة نحو 167 قصفاً في هجمات روسية متكررة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واتهمت واشنطن موسكو باحتجاز أكثر من 6 آلاف طفل أوكراني في 43 مخيماً ومعسكراً في أنحاء روسيا بهدف إعادة تثقيفهم، الأمر الذي اعتبرته الولايات المتحدة جريمة حـرب بحق الإنسانية.

حصيلة الحـرب خلال عام

بلغت حصيلة الحرب بين روسيا أوكرانيا بعد مرور عام من اندلاعها في فبراير الماضي، 180 ألفاً بين قـتيل وجريح بين الجنود الروس و100 ألف في الجانب الأوكراني، بينما تجاوز عدد القـتلى من المدنيين في كييف 20 ألف شخص، بإجمالي يصل إلى 40 ألف مدني في أنحاء البلاد.

فيما أدرج الاتحاد الأوروبي روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية، حيث أكد أن التشريع الضريبي الروسي للعام 2022 فشل في تهدئة المخاوف بشأن تعاملها الغامض مع الشؤون الضريبية للشركات القابضة الدولية.

واشنطن تواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحـة

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها أبرمت عقوداً تزيد قيمتها على نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لحساب أوكرانيا، على أن تتسلّم أولى هذه الطلبيات اعتباراً من مارس المقبل.

كما يدرس الجيش الأمريكي إرسال أكثر من 5 آلاف بندقية هجومية ونحو 1.6 مليون طلقة ذخيرة وعدد قليل من الصواريخ المضادة للدبابات وأكثر من 7 آلاف أدوات متفجـرة إلى أوكرانيا، والتي جرى ضبطها أثناء توجهها إلى مقاتلين مدعومين من إيران في اليمن.