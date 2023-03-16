مستجدات الغزو الروسي.. روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً والدنمارك تدعم كييف

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واصلت القوات الروسية أمس (الأربعاء)، تبادل الهجمات الصاروخية على الأراضي الأوكرانية حيث أسقطت عدداً من الصواريخ استهدفت منطقة بيلغورود الحدودية، في حين أنها هددت واشنطن من الاقتراب من مجالها الجوي عقب حـادثة إسقاط المسيرة الروسية فوق البحر الأسود.

روسيا تُحبط هجوماً صاروخياً على بيلغورود الحدودية

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسيّة فياتشيسلاف غلادكوف إسقاط 3 صواريخ فوق منطقته الحدودية مع أوكرانيا، حيث تسبب حطامها بأضرار في منازل بمدينة بيلغورود ومحيطها من دون تسجيل إصابات، مضيفاً بأنه تم إسقاط مسيّرة أيضاً في المدينة ما أدى إلى أضرار في مرآب.

فيما طالبت موسكو واشنطن بالابتعاد تماماً عن مجالها الجوي، بعد تحطم طائرة مسيرة أمريكية اعترضتها طائرتان روسيتان في البحر الأسود، في أول مواجهة مباشرة معلنة بين البلدين منذ بداية غزو أوكرانيا.

موسكو تعزو حـادث المسيّرة إلى تزايد النشاط الاستخباراتي الأميركي

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نظيره الأميركي لويد أوستن، بأن تزايد النشاط الاستخباراتي الأميركي ضد روسيا وعدم التقيد بمنطقة حظر الطيران المعلنة من موسكو، أديا إلى الحـادثة مع مسيرة أميركية.

كما أضاف شويغو بأن تحليق طائرات استراتيجية أميركية غير مأهولة قبالة سواحل القرم أمر استفزازي، وسوف تقوم موسكو بالرد بشكل مناسب على كل هذه الاستفزازات.

الدنمارك تدعم أوكرانيا بمليار دولار

أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستؤسس صندوقاً بقيمة مليار دولار لمساعدة أوكرانيا هذا العام، وهو مشروع دعمه 159 من أعضاء البرلمان الـ179، وستشمل المساعدات 3 أجزاء تشمل دعماً عسكرياً ومساعدات لإعادة الإعمار، ولمبادرات في مجال المال والأعمال.

فيما تواجه فرنسا اتهامات بإبطاء حزمة للاتحاد الأوروبي بقيمة ملياري يورو (2.12 مليار دولار) لشراء أسلحـة لأوكرانيا من خلال المطالبة بتصنيع الذخائر داخل الاتحاد، حيث تمسكت بالحصول على ضمانات بأن الاتفاق على شراء أسلحـة بشكل مشترك ينبغي أن يفيد فقط الشركات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي.