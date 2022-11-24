مستجدات الغزو الروسي.. محطة زابوريجيا النووية بلا كهرباء وأوكرانيا تسقط 51 صاروخاً روسياً

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أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس (الأربعاء)، انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية، وتمكّن قواتها من إسقاط 51 من بين 67 صاروخ كروز أطلقتها روسيا، فيما أعلنت واشنطن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

زابوريجيا النووية بلا كهرباء وانقطاع واسع للتيار في مولدافيا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انقطاع إمدادات الكهرباء الخارجية عن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية مرة أخرى، مشيرةً إلى أن المحطة تعتمد حالياً على مولدات الديزل الطارئة.

كما تشهد دولة مولدافيا الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا انقطاعاً للتيار الكهربائي على نطاق واسع عقب الضـربات الروسية على منشآت للطاقة الأوكرانية، حيث حملت رئيسة البلاد مايا ساندو روسيا مسؤولية انقطاع التيار.

أوكرانيا تسقط 51 صاروخاً روسياً وتعلن مقـتل 65 روسياً في لوجانسك وزابوريجيا

أعلن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، أن قواته أسقطت 51 من بين 67 صاروخ كروز أطلقتها روسيا، ضمن قصف استهدف منشآت لتوليد الطاقة، مشيراً إلى أن 30 صاروخاً استهدفت كييف وحدها، وجرى إسقاط 20 منها.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية مقـتل 65 جندياً روسياً وإصابة نحو 50 آخرين، في هجوم للقوات الأوكرانية على مستودع للذخيرة في منطقة لوجانسك شرقي البلاد، ومقـتل نحو 15 روسياً وإصابة نحو 20 آخرين، في غارة منفصلة بمنطقة زابوريجيا.

اختراق موقع البرلمان الأوروبي ومساعدات أمريكية إضافية لأوكرانيا

تعرّض موقع البرلمان الأوروبي الإلكتروني لهجوم سيبيراني معقد، وذلك بعد وقت قصير من موافقة النواب على قرار يصف روسيا بأنها “دولة راعية للإرهـاب”، ما أدى إلى تعطل الشبكة.

أعلنت واشنطن أنها ستقدم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تشمل أسلحـة وذخائر ومعدات دفاع جوي إضافية من مخزون وزارة الدفاع الأميركية، كما تضم مولدات لمساعدة البلاد على مواجهة انقطاع التيار الكهربائي.