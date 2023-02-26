مستجدات الغزو الروسي.. موسكو تتقدم في باخموت وأوروبا تُشدد العقوبات

تواصل القوات الروسية، التقدم في القرى المحيطة بمدينة باخموت شرق أوكرانيا، حيث تزامن ذلك مع زيادة العقوبات الموقعة على موسكو من قبل بلدان أوروبا.

روسيا تسيطر على ياجودنوي

أعلن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، أن مقاتليه سيطروا على قرية ياجودنوي الواقعة مباشرة شمالي باخموت في شرق أوكرانيا.

ولفت إلى أن وحدات العاصفة التابعة لشركة فاجنر العسكرية الخاصة حققت السيطرة الكاملة على منطقة ياجودنوي شمالي باخموت.

بدورها أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القرى القريبة من مدينة باخموت لا تزال تحت سيطرة كييف.

مزيد من العقوبات على روسيا

تعهد الاتحاد الأوروبي، بزيادة الضغط على موسكو حتى تحرير أوكرانيا، مع إقراره حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى للغزو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه تم توقيع العقوبات الأقصى على الإطلاق كونها تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها، موضحةً أن التكتل يزيد الضغط على الذين يحاولون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أن التكتل سيواصل فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

أوكرانيا ترحب بالعقوبات الجديدة

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات الجديدة، مشيراً إلى أنها خطوات قوية جديدة ضد الصناعة العسكرية والقطاع المالي لروسيا.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا تعمل على تمديد العقوبات إلى أبعد من ذلك لتشمل القطاع النووي لروسيا وشركة روساتوم للطاقة النووية المملوكة للدولة، وجميع الضالعين في برنامج الصواريخ والابتزاز النووي.