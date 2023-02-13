مستجدات الغزو الروسي.. موسكو تتقدم في باخموت وتصنيع أسلحة بأوكرانيا

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سيطرت مجموعة فاغنر المسلحة الروسية على قرية تقع بمنطقة حيوية في مدينة باخموت التي تشهد مواجهات عسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية؛ حيث تزامن ذلك مع تفكير بريطانيا في تصنيع أسلحة داخل كييف.

سيطرة روسية على قرية في باخموت

كشف رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية يفغيني بريغوجين، عن نجاح قوات بلاده في السيطرة على بلدة كراسنا هورا الأوكرانية الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة شمال باخموت التي تحاول موسكو الاستيلاء عليها منذ أشهر.

ونوه حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، إلى أن تقارير تشير إلى سقوط ثلاثة صواريخ روسية من طراز إس-300 على مدينة خاركيف، وهو ما يؤثر على عمل المنشآت الحيوية في المدينة.

انفراجة في أزمة الكهرباء بأوكرانيا

ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى قرب انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أنحاء عدة ببلاده في ظل استعادة أنظمة توليد الكهرباء التي تضررت من الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي، إن موظفي الكهرباء أبلوا بلاءً حسناً فيما يتعلق بإصلاح الأضرار التي سببتها ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، مضيفاً: “يمكننا أن نتمتع بالكهرباء كما لو كنا في أيام السلم، وهذا دليل على الكفاءة المهنية لموظفي الكهرباء لدينا”.

ونوه إلى أن انقطاعات الكهرباء المجدولة ستعود مرة أخرى عندما يبدأ أسبوع العمل اليوم (الإثنين)، رغم استمرار الهجمات الروسية المتكررة على منشآت الطاقة الأوكرانية.

بريطانيا تتجه لتصنيع الأسلحة داخل أوكرانيا

تحدثت مصادر بريطانية، عن إمكانية تصنيع أسلحة ومركبات عسكرية بريطانية في أوكرانيا، بموجب رخصة الأمر الذي من شأنه أن يخفف اعتماد كييف على إمدادات الأسلحة من الحلفاء الغربيين.

وأشارت إلى أن مسؤولين تنفيذيين من قطاع الدفاع البريطاني سافروا إلى كييف لمناقشة خطط إقامة مشروعات مشتركة لتصنيع أسلحة ومركبات محلياً، كما أن شركات تصنيع أسلحة من دول أوروبية أخرى تجري كذلك مناقشات مع أوكرانيا بهذا الخصوص.