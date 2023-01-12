مستجدات الغزو الروسي.. موسكو تعلن مقتـل 500 جندي موالٍ لكييف في سوليدار

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أعلنت مجموعة فاغنر الروسية العسكرية أنها تمكنت من السيطرة على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا، وسقط خلال المعارك هناك نحو 500 جندي.

روسيا تعلن سيطرتها على سوليدار وأوكرانيا تنفي

أكد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، أن قواته تمكنت من السيطرة على بلدة سوليدار، وأسفرت المعارك عن سقوط 500 جندي موال لأوكرانيا.

من جانبه، نفى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ما أعلنته مجموعة فاغنر، مؤكداً أن القتال لا يزال مستمراً وأن موسكو تحاول الترويج والادعاء بأنها حققت بعض الإنجازات.

العثور على جـثة بريطاني مفقود في أوكرانيا

أعلنت مجموعة فاغنر أنها عثرت على جـثة أحد البريطانيين اللذين فقدا يوم الجمعة الماضي في أوكرانيا بالقرب من سوليدار.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المفقودين كانا يشاركان كمتطوعين في عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية ثم اختفيا، قبل أن يتم العثور على جـثة أحدهما ولم يعرف بعد مصير الآخر.

إستونيا تطلب من موسكو تخفيض الدبلوماسيين والموظفين بسفارتها

أعلنت الحكومة الإستونية أنها طلبت من موسكو تخفيض عدد الدبلوماسيين والعاملين في السفارة الروسية في العاصمة الإستونية تالين.

وأوضح وزير الخارجية الإستوني أن الغرض من مطالبة روسيا بذلك هو أن يصبح حجم التمثيل الدبلوماسي بين البلدين متكافئاً، مبيناً أنه ما من مبرر للحجم الحالي للسفارة الروسية في تالين.

وكانت موسكو قد اتخذت في أبريل الماضي قراراً بإغلاق القنصليتين الإستونيتين في سانت بطرسبرغ وبسكوف، رداً على إعلان طرد دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) دبلوماسيين روساً على خلفية الحرب مع أوكرانيا.