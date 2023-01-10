مستجدات الغزو الروسي.. موسكو تكثف هجماتها في سوليدار وباخموت

المناطق_متابعات

كثفت القوات الروسية من هجماتها على عدة مواقع أوكرانية بينها بلدة سوليدار وباخموت، فيما عززت أوكرانيا من مجموعاتها الدفاعية باستخدام الأسلحة التي وصلتها مؤخراً.

هجوم روسي على سوليدار

أعلنت السلطات الأوكرانية، أن روسيا شنت هجوماً قوياً بقيادة مجموعة فاجنر على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا، واصفةً الوضع الصعب للقوات التي تتصدى للهجمات على بلدة تعدين الملح وجبهات مجاورة.

ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية صدت محاولة سابقة للاستيلاء على البلدة لكن عدداً كبيراً من وحدات مجموعة فاجنر عاد بسرعة واستخدم تكتيكات جديدة والمزيد من الجنود تحت غطاء من المدفعية الثقيلة.

ونوه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن باخموت وسوليدار مازالتا صامدتين على الرغم من الدمار واسع النطاق، لكن الأمور في سوليدار “صعبة للغاية”.

بريطانيا تزود أوكرانيا بالأسلحة

تدرس بريطانيا، تزويد أوكرانيا بالدبابات لأول مرة في إطار مساعدتها على مواجهة القوات الروسية في ظل تصاعد المعارك بعدة مناطق أوكرانية.

وتعهدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بإرسال مركبات قتالية مدرعة تلبية لطلب تقدمت به أوكرانيا منذ فترة طويلة.

وأشار الكرملين إلى أن الأسلحة الجديدة ستعمق معاناة الشعب الأوكراني، لكنها لن تؤثر على نتيجة الصراع.

روسيا تتهم أوكرانيا بسوء معاملة الأسرى

أعلنت لجنة التحقيق الروسية حول إساءة معاملة أسرى الحرب في أوكرانيا، أن نظام كييف تعامل بكسر أسنان الأسرى وعدم السماح لهم بالأكل أو النوم الكافي.

وقالت: “رصدنا استجواب أحد الأسرى الروس، على سبيل المثال لا الحصر، لمدة 10 أيام دون طعام أو نوم، وآخر تم كسر أسنانه العليا”.