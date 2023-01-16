مستجدات الغزو الروسي.. موسكو تُكثف هجومها على مدن أوكرانيا

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نفذت القوات الروسية خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات جديدة على عدة مدن أوكرانية، حيث تزامن ذلك مع تأكيدات أوروبية بتزويد كييف بالمزيد من الأسـلحة.

سلسلة هجمات روسية

استهدفت سلسلة عمليات قصف روسية على مدار الساعات الماضية، عدة مدن ومواقع أوكرانية خاصة مناطق محددة في دنبيرو.

وقصفت القوات الروسية مجدداً بشكل كثيف مدينة خيرسون، مستهدفةً بنى تحتية ومراكز للصليب الأحمر ما أدى إلى سقوط جريحين، إصابة أحدهما بالغة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد بعد هجمات روسية جديدة على منشآت توليد الكهرباء، مشيرةً إلى أنها تبحث عن حلول بديلة مع إصلاح المحطات التي تضررت.

وعود أوروبية بتزويد أوكرانيا بالأسـلحة

أعلن حلف شمال الأطلسي، تزويد أوكرانيا خلال الفترة المقبلة بالمزيد من الأسـلحة الثقيلة الغربية في المستقبل القريب.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالغ في تقدير قدرة قواته المسـلحة عند غزو أوكرانيا.

وأضاف: “نرى أخطاءهم الميدانية وافتقارهم إلى المعنويات ومشاكل القيادة لديهم ومعداتهم الرديئة خسائرهم الفادحة”.

روسيا ترد على مساعدات الغرب العسكرية

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن إرسال لندن دبابات ثقيلة لكييف لن يُسرع أبداً إنهاء الأعمال العدائية العسكرية، بل سيكثفها فحسب.

وتعهدت المملكة المتحدة، بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز “تشالنجر 2” إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، لتصبح بذلك أول دولة تلتزم بتقديم هذا النوع من الدبابات لمساعدة كييف في مواجهة القوات الروسية.

وتلقت كييف من حلفائها نحو 300 دبابة سوفياتية الصنع، لكن لم تتلق بعد دبابات غربية الصنع.