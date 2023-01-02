مستجدات الغزو الروسي.. هجـوم جوي على كييف واستمرار القتـال بعدة مدن

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شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، هجـوماً جديداً من قبل القوات الروسية، وهو ما استدعى تفعيل نظام الدفاع الجوّي بواسطة الدفاعات الأوكرانية دون مزيد من التفاصيل حول وقوع قتلـى وجرحـى من عدمه.

هجوم جوي جديد على كييف

أعلنت الإدارة العسكرية المحلية في كييف، تعرّض المدينة لهجـوم جوي جديد، داعيةً إلى البقاء في الملاجئ.

ونوه رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إلى أن كل خدمات الطوارئ في طريقها إلى المكان مع استدعاء تفعيل نظام الدفاع الجوّي لمنطقة كييف، مشيراً إلى سماع دوي انفجـار في منطقة ديسنيانسكي.

ولفتت السلطات الأوكرانية إلى أن حصيلة العمليات الأخيرة تبلغ أربعة قتلـى و50 جريحـاً سقطوا في ضربات روسية استهدفت منشآت تصنيع مسيرات.

روسيا تنفذ هجوماً على منشآت أوكرانية

أكدت وزارة الدفاع الروسيّة، أن قواتها المسلحة نفذت هجوماً جوياً دقيقاً بعيد المدى على منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني منخرطة في صنع مسيرات هجومية مستخدمة لشن هجمات إرهـابية على روسيا.

وأعلن الجيش الروسي مواصلة هجومه على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث تتركز حالياً المعـارك بمعظمها.

14870 غـارة على أوكرانيا خلال 2022

كشف تقرير عسكري أوكراني، عن تعرّض البلاد لنحو 14870 غـارة مختلفة خلال عام 2022، مبيناً أن صافرات الإنذار من الغارات الجوية دوت في أوكرانيا 14870 مرة خلال عام 2022.

ولفت إلى أن معظم صافرات الإنذار دوت في مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وسومي، وجاءت منطقة وسط أوكرانيا في المركز الثاني، من حيث عدد الغارات أعقبها غرب أوكرانيا.