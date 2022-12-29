مستجدات الغزو الروسي.. هجمات على خيرسون وكييف تعلن عدد أسراها المفرج عنهم

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كثّفت القوات الروسية، أمس (الأربعاء)، هجماتها بقذائف المورتر والمدفعية على مدينة خيرسون مع مواصلة الضغط على طول الجبهات في الشرق، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي عدد أسرى الحرب الأوكرانيين الذين تم الإفراج عنهم منذ بدء الغزو الروسي.

روسيا تكثف هجماتها على خيرسون

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن روسيا أطلقت 33 صاروخاً من راجمات صواريخ على أهداف مدنية في خيرسون خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حين تنفي روسيا استهداف قواتها للمدنيين.

كما استمر القـتال حول مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، ووصل أيضاً إلى الشمال حول مدينتي سفاتوف وكريمينا في مقاطعة لوجانسك، حيث تحاول القوات الأوكرانية اختراق خطوط الدفاع الروسية.

زيلينسكي يعلن عدد الأسرى الأوكرانيين المفرج عنهم منذ بدء الحـرب

أكّد زيلينسكي أن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، وذلك خلال عمليات تبادل الأسرى التي أجرتها كييف مع موسكو خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعلى صعيدٍ آخر، طالبت دول كندا وأوكرانيا والسويد وبريطانيا بإجراء تحكيم ملزم من أجل محاسبة إيران على إسقاط طائرة بوينغ الأوكرانية بعد نحو 3 سنوات من الحـادث، مرتكزةً على اتفاقية مونتريال لعام 1971 التي تنظم تسوية الجرائم ضد الطيران المدني.

روسيا لم تستشر أوبك+ بخصوص حظر النفط

أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأن بلاده لم تستشر أوبك+ بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي، مشيراً إلى أن من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسباً للرد على مثل هذه الإجراءات.

وتزامناً مع قرب احتفالات عيد الميلاد، ألغت روسيا العديد من الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة بسبب الحـرب مع أوكرانيا، ومنها: عرض الألعاب النارية التقليدي، ومباراة هوكي الجليد المعتادة في الساحة الحمراء، ومؤتمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصحفي المطول لأول مرة منذ توليه الحكم.