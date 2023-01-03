مستجدات الغزو الروسي.. هجوم أوكراني يحصد 63 جندياً روسياً

المناطق_متابعات

قُتـل عشرات الجنود الروس في هجـوم مباغت لأوكرانيا، وهو ما زاد من حدة الانتقادات للقيادة العسكرية الروسية.

روسيا تعترف بمقـتل 63 من جنودها

اعترفت روسيا خلال الساعات الماضية، بمقتل 63 من جنودها بضربة أوكرانية طالت منطقة انفصالية في الشرق الأوكراني.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن 63 جندياً قُتـلوا بانفجار أربعة صواريخ أطلقتها أنظمة “هيمارس” وهو سـلاح قدمته الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية، مبينةً أن تلك الأسـلحة ضربت مركز انتشار مؤقت للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا الواقعة شرق دونيتسك.

وتسبب الإعلان عن هذه الخسائر الفادحة على الفور في انتقادات للقيادة العسكرية الروسية، خاصة أن الهجوم طال الجنود الذين تم تعبئتهم مؤخراً.

أوكرانيا تسقط 80 طائرة مسيرة منذ بداية 2023

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن إسقاط قوات بلاده أكثر من 80 طائرة مسيّرة منذ بداية عام 2023، متوعداً روسيا بارتفاع هذا العدد في المستقبل القريب.

وقال زيلينسكي، إن روسيا تخسر المسيرات والصواريـخ وكل ما تبقى لن يُساعدها، مضيفاً: “لن ينتزعوا منا استقلالنا ولن نعطيهم شيئاً وسنرد على كل ضربة روسية على كل مُدننا وسكاننا”.

تركز المعارك في دونيتسك

أكد الجيش الروسي، مواصلة هجومه على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا خاصة مع تركز المعارك في معظمها.

ونوهت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن روسيا واصلت محاولة شن هجمات في منطقة باخموت”، مبينةً أن القوات الروسية تحاول السيطرة على المدينة منذ أكثر من 6 أشهر.