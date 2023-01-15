مستجدات الغزو الروسي.. هجوم روسي جديد ولندن تزود أوكرانيا بدبابات ثقيلة

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واصلت القوات الروسية، أمس (السبت)، هجماتها الصاروخية على المدن الأوكرانية، ما أسفر عن قـتلى وجرحى في مدينة دنيبروفسكي وانقطاع تام في التيار الكهربائي عن سكان بعض المناطق، في حين تعهدت لندن بتزويد القوات الأوكرانية بحزمة من المساعدات العسكرية تشمل مدفعية ثقيلة.

هجوم روسي جديد على دنيبروفسكي

اضطرت أوكرانيا إلى قطع التيار الكهربائي في معظم المناطق؛ إثر ضـربات روسية أسفرت إحداها عن مقـتل 9 أشخاص وإصابة 64 آخرين في مبنى سكني بمدينة دنيبروفسكي الأوكرانية.

كما طالت الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة مناطق: خاركيف ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وزابوريجيا وفينيتسيا وكييف، وذلك بإطلاق عشرات الصواريخ على البنية التحتية في هذه المناطق.

إسقاط أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخاً روسياً

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده أسقطت أكثر من 20 صـاروخاً من إجمالي 30 أطلقتها روسيا، مشدداً على أن “الإرهـاب” الروسي لا يمكن وقفه إلا في ساحة المعركة.

فيما نددت السلطات الحاكمة في دولة مولدوفا غربي أوكرانيا، بموجة جديدة من الهجمات الروسية على أهداف أوكرانية بعد العثور على حطام صـاروخ بالقرب من قرية لارجا في شمال الحدودي للبلاد.

أنقرة تدعو لوقف إطلاق نار محلي في أوكرانيا

أكّد مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية إبراهيم قالن، استعداد بلاده للدفع من أجل إقامة مناطق “وقف إطلاق نار محلي” في ظل تعذر التوصل إلى اتفاق سلام معمم حالياً بين كييف وموسكو.

فيما أصاب صاروخ أطلقته القوات الروسية مبنى سكنياً مكوناً من 9 طوابق بمدينة دنيبروفسكي، ما أدى لمقـتل 5 أشخاص على الأقل، فضلاً عن تضرر منشآت الطاقة الحيوية بالمدينة.