مستجدات الغزو الروسي.. هجوم عنيف على كييف وزيارة غامضة من بوتين

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شهدت العاصمة الأوكرانية كييف على مدار الساعات الماضية واحدة من أقوى الهجمات التي تشنها روسيا منذ بداية الحرب؛ حيث تزامن ذلك مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا.

هجوم روسي عنيف على كييف

أطلقت القوات الروسية سرباً من الطائرات المسيّرة الهجومية على بنى تحتية حيوية في كييف، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في نحو 12 منطقة.

وقال مسؤولون في أوكرانيا، إن روسيا شنت 35 هجوماً بمسيّرة على الأراضي الأوكرانية بما فيها 23 استهدفت كييف، مشيرين إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 30 مركبة جوية قتالية، بما فيها طائرات “شاهد” المسيّرة الإيرانية الصنع.

ونوه رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إلى وقوع انفجارات في منطقتي سولوميانسكي وشفتشنكيفسكي بالعاصمة، وسط تأكيد على تقنين الكهرباء في العاصمة في أعقاب الهجوم.

مباحثات بين بوتين ولوكاشينكو

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، تعزيز العلاقات بين البلدين، دون أن يتحدث الرئيسان عن الحرب الدائرة في أوكرانيا خلال مؤتمر صحفي مشترك.

ودارت معظم تصريحات بوتين ولوكاشينكو خلال المؤتمر الصحفي حول التوافق الاقتصادي والصناعي والدفاعي الوثيق بين الدولتين.

وقال قائد القوات المشتركة الأوكرانية سيرجي نايف، إنه يعتقد بأن المحادثات ستتناول اعتداء آخر على أوكرانيا والمشاركة الأوسع نطاقاً للقوات المسلحة في روسيا البيضاء في العملية على أوكرانيا.

قلق ألماني من زيارة بوتين إلى مينسك

شدد المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن هيبيستريت، على أن برلين قلقة بشأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مينسك، لأن ذلك قد يغير دور بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال هيبيستريت، إن هناك حاجة إلى الانتظار وبالطبع هناك مخاوف من الزيارة لدى المسؤولين الألمان، مشيراً إلى أن المخاوف تتعلق باحتمال قرار بيلاروسيا بتغيير دورها في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.