مستجدات الغزو الروسي.. 3 قتلـى في انفجار قاعدة روسية وموسكو تتوعد كييف

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سقط 3 جنود روس في انفجار هز قاعدة إنجلز الجوية الروسية؛ وذلك بسبب طائرة مسيرة نجحت في اختراق المجال الجوي الروسي، في حين هدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن أوكرانيا إذا لم تنفذ مقترحات بلاده فسيكون القرار للجيش الروسي.

مسيرة تتسبب في انفجـار بقاعدة روسية

اخترقت طائرة مسيرة يعتقد أنها أوكرانية المجال الجوي الروسي وقطعت مئات الكيلومترات، وتسببت في انفجـار في القاعدة الرئيسية لقاذفات القنابل الاستراتيجية لموسكو.

وقالت موسكو إنها نجحت في إسقاط الطائرة المسيرة ما تسبب في تحطمها في قاعدة إنجلز الجوية ومقتـل 3 من الجنود الروس، فيما لم تعلق أوكرانيا على الهجوم الذي وقع داخل الأراضي الروسية.

وتعد قاعدة إنجلز هي المقر الرئيسي لقاذفات القنابل وتقع على بعد مئات الأميال من الحدود الأوكرانية، واتهمت كييف موسكو باستخدام القاعدة خلال الأشهر القليلة الماضية لمهاجمة البنية التحتية المدنية لأوكرانيا.

“لافروف” يتوعد أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مقترحات بلاده بشأن نزع الـسلاح والقضاء على النزعة النازية في أوكرانيا معروفة جداً للجانب الأوكراني.

وشدد لافروف على أن الأمر متروك للسلطات الأوكرانية للوفاء بتلك المقترحات وإلا فإن الأمر سيكون متروكاً للجيش الروسي للبت في هذه القضية.

“زيلينسكي”: الوضع صعب ومؤلم في الخطوط الأمامية بمنطقة دونباس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع في الخطوط الأمامية بمنطقة دونباس صعب ومؤلم، ويتطلب قوة وتركيز بلاده.

وأضاف في خطاب مصور، أن المحتلين ينشرون كل الموارد المتاحة لهم وهي موارد كبيرة لتحقيق بعض التقدم، مشيراً إلى أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة وأنها مقطوعة عن نحو 9 ملايين من السكان.