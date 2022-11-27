مستجدات الغـزو الروسي.. اتهام موسكو بتكرار المجاعة السوفيتية وعودة الكهرباء بخيرسون

اتهمت أوكرانيا أمس (السبت)، الرئاسة الروسية (الكرملين) بإحياء أسلوب الإبادة الجماعية الذي اتبعه جوزيف ستالين، تزامناً مع إحياء ذكرى المجاعة السوفيتية التي أودت بحياة ملايين الأوكرانيين في شتاء 1932-1933، فيما أكّدت كييف استعادة التيار الكهربائي في مدينة خيرسون بعد انقطاعه لمدة طويلة.

عودة الكهرباء إلى خيرسون

أكّد نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني كيريل تيموشينكو، عودة التيار الكهربائي لمدينة خيرسون، مشيراً إلى أن السلطات تعطي الأولوية في عودة التيار إلى البنية التحتية الحرجة بالمدينة، ثم سيتم بعد ذلك إمداد المنازل بالكهرباء على الفور.

وعلى صعيدٍ متصل، أفادت الشرطة الأوكرانية بأن ما لا يقل عن 32 مدنياً قتلـوا في منطقة خيرسون؛ جراء القصـف الروسي منذ انسحاب القوات الموالية لموسكو قبل أسبوعين، إلى جانب تسجيل 578 واقعة صُنفت كـ “جرائم حـرب” ارتكبتها القوات الروسية في المنطقة.

كييف تتهم موسكو بتكرار مأساة المجاعة السوفيتية

أحيت كييف ذكرى المجاعة السوفيتية التي تسببت في مقتـل الملايين في أوكرانيا في عهد ستالين، وذلك بتوجيه اتهامات لموسكو بتكرار نفس السيناريو من خلال هجماتها على البنية التحتية ومحطات الطاقة في البلاد.

فيما اتهمت المخابرات العسكرية البريطانية، روسيا بإزالة رؤوس نووية من صواريخ كروز مصممة في الثمانينيات وتعيد إطلاقها على أوكرانيا، وذلك بعد رصدها صوراً تظهر حطام صاروخ كروز أطلق من الجو على أوكرانيا، يبدو أنه كان مصمماً كنظام قصـف نووي.

كييف تستضيف قمة عن الأمن الغذائي

استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة دولية في كييف، لمناقشة الأمن الغذائي والصادرات الزراعية مع رئيس المجر، ورؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا.

وأعلن زيلينسكي خلال القمة إطلاق خطة لتصدير حبوب بقيمة 150 مليون دولار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و20 دولة، إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف، ومنها إثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، واليمن.