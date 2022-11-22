مستجدات الغـزو الروسي.. معارك جديدة شرق أوكرانيا وكييف تنجو من كارثة نووية

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وقعت معـارك عنيفة خلال الساعات الماضية بين القوات الروسية والأوكرانية في مناطق شرق أوكرانيا، حيث تزامن ذلك مع زيادة التخوفات من وقوع كارثة نووية بسبب القتـال في محيط محطة زابوريجيا.

معـارك جديدة شرق أوكرانيا

اندلعت معارك شديدة بمناطق شرق أوكرانيا، بعد تحركات القوات الروسية في منطقة دونباس الصناعية من محيط خيرسون التي استعادتها القوات الأوكرانية في جنوب البلاد.

وعملت القوات الروسية على إطلاق وابل من الضربـات الصاروخية والتي طالت العديد من منشآت الطاقة، وهو ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء البلاد مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

أوكرانيا تنجو من كـارثة نووية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن أوكرانيا نجت من كارثة بسبب قتـال وقع قرب محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية استخدم فيه وابل من القذائف، حيث سقط بعضها بالقرب من مفاعلات وألحق أضراراً بمبنى لتخزين النفايات المشعة.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى ضمان الحماية من التخريب الروسي للمنشآت النووية.

وتفقد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موقع المحطة خلال الساعات الماضية، حيث اكتشفوا خلال جولتهم أضراراً واسعة النطاق لكن دون الإضرار بالأنظمة الأساسية للمحطة، كما بقيت المعدات الرئيسية سليمة ولا توجد مخاوف فورية تتعلق بالسلامة أو الأمن النووي.

واشنطن توجه اتهامات جديدة لروسيا

وجهت مسؤولة أمريكية رفيعة، اتهامات جديدة إلى روسيا بارتكاب جـرائم حـرب ممنهجة بعدما نشرت قوات في أوكرانيا، منوهةً إلى أنها تثق في أن المسؤولين الروس سيحاسَبون قضائياً في نهاية المطاف.

ولفتت الدبلوماسية المكلفة بشؤون العدالة الجنائية الدولية في وزارة الخارجية الأميركية بيث فان شاك، إلى أن لديها أدلة متراكمة على أن الغزو الروسي ترافق مع جـرائم حـرب ممنهجة ارتكبت في جميع المناطق التي انتشرت فيها القوات الروسية.