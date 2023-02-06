مستجدات غزو أوكرانيا.. معارك بدونيتسك وكييف تنفي استهداف أراضي روسيا

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اشتدت المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في مناطق دونيتسك التي تشكل أهمية خاصة في الحرب الحالية، حيث تزامن ذلك مع تأكيد كييف على عدم تخطيطها لاستهداف الأراضي الروسية.

المعارك تشتد في دونيتسك

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المعارك تشتد في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا في ظل تكثيف روسيا الضغوط قبل الذكرى الأولى لغزوها بلاده.

وقال زيلينسكي، إن الأمور صعبة جداً في منطقة دونيتسك خاصة وأن هناك معارك ضارية، مضيفاً: “لكن مهما كان الأمر صعباً ومهما كانت الضغوط هناك يجب أن نتحمل، ولا بديل أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا والنصر”.

ولفت إلى أن روسيا تمارس ضغوطاً متزايدة لتعويض هزائمها في العام الماضي، وذلك من خلال التصعيد في مختلف قطاعات الجبهة.

أوكرانيا: لن نستهدف أراضي روسيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده لن تستخدم أسلحة بعيدة المدى تعهدت واشنطن بتقديمها لكييف لضرب الأراضي الروسية وستستهدف فقط الوحدات الروسية في الأراضي الأوكرانية.

وقال ريزنيكوف، إن بلاده لن تستخدم الأسلحة التي يقدمها الشركاء الأجانب لاستهداف الأراضي الروسية، لكن سيتم فقط استهداف الوحدات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها قدمت حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 2.175 مليار دولار تشمل صاروخاً جديداً من أجل مضاعفة مدى الضربات الأوكرانية لمساعدة كييف في مقاومة القوات الروسية.

وزير دفاع جديد لأوكرانيا

كشف نائب أوكراني عن تولي رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف منصب وزير الدفاع قبل هجوم روسي متوقع.

وقال النائب ديفيد أراخاميا، إن بودانوف سيقود وزارة الدفاع وهذا أمر منطقي تماماً في أوقات الحرب، كما سيتم تعيين ريزنيكوف وزيراً للصناعات الاستراتيجية، دون أن يحدد التاريخ المقرر لهذا التعديل الوزاري.