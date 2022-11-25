مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات وارتفاع “التعافي”

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، انخفاض الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا والحالات الحرجة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفاع حالات التعافي والوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره حالتين عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825372 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 98 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 812779 حالة.

ونوهت بأنه تم تسجيل انخفاض في منحنى حالات الـوفاة، حيث سجلت حالتي وفـاة فقط، مقارنة بيوم أمس الذي شهد تسجيل 3 حالات وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9456 حالة.