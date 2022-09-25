مستشارة أسرية تقدم نصائح رائعة للتخلص من الوسوسة

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قدمت مستشارة تربوية وأسرية “ريم العنزي” مجموعة من النصائح للتخلص من الوسوسة ، أهمها أنه من الضروري تجاهل الفكرة عندما تخطر على البال، وأن يشغل الشخص تفكيره في أي شئ آخر.

وتابعت خلال حديثها عبر برنامج “صباح السعودية” أنه من الأفضل التوجه للأشخاص المختصين لكي يساعدوا المريض على التخلص منها، ويوجهوه الوجهة الصحيحة.

وأضافت أن الإلتزام بالصلاة والاستغفار والدعاء والتوجه لله سبحانه وتعالي، والتوكل عليه، يعد ذلك تقريبا 80% من علاج الوسوسة.