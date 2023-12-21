مستشارة أسرية: لدينا مشكلة في ردع بعض مشاهير التواصل الاجتماعي.. والكثير منهم يرتدون ثوب المستشار الأسري والناصح الاجتماعي

أكدت المستشارة الأسرية والاجتماعية الدكتور “هنوف الحقيل”، أن المجتمع السعودي يعاني من مشكلة المشاهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “الشارع السعودي” عبر قناة “السعودية”، أن هناك بعض المشاهير ارتدوا ثياب الناصح الاجتماعي والزاهد الورع، لتحقيق أغراض شخصية.

وأوضحت أنه لا بد من التفرقة بين الناصح الاجتماعي أو الأسري المتخصص في هذا العلم، وبين من يقرأون منشورات وكتيبات صغيرة ومن ثم يطلقون على أنفسهم صفة المستشار النفسي أو الأسري.