مستشارة في الأمن الفكري وتعديل السلوك: منصة نتفليكس تعد الراعي الرسمي للمثلية الجنسية من خلال بثها المحتوى المخالف

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قالت المستشارة في الأمن الفكري وتعديل السلوك الدكتورة “فهدة العريفي” أن منصة نتفليكس تتوجه نحو الترويج للمثلية، بل أن كثير من الباحثين توسموا فيها بأنها الراعية الرسمية للشذوذ والدعوة للمثلية الجنسية.

وتابعت خلال حديثها عبر “قناة الإخبارية” أن هذه المنصة بدأت مؤخراً في العالم العربي من خلال انتاج أفلام عربية تدعو للشذوذ، وأحياناً يكون الموضوع بشكل مباشر، وأحياناً أخري بالإشارة مثل ما حدث في مدرسة الروابي.

وأضافت أنه في الفترة الأخيرة بدأ هذا الموضوع أيضاً يدخل في الرسوم المتحركة.