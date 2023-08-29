مستشار اقتصادي: “إكسبو الرياض” تتجاوز مدة إقامته 6 أشهر ويتزامن مع نهاية رؤية 2030 بميزانية تفوق 30 مليار ريال

أكد المستشار الاقتصادي “عيد العيد”، أن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على استضافة معرض “إكسبو الرياض”، وذلك من أجل أن تظهر للعالم مدى التقدم والإنجازات التي حققتها.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن من أهم عوامل حرص المملكة على استضافة معرض إكسبو الرياض، هو أن انعقاده يأتي بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ الرؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن الرؤية السعودية 2030، عملت على تحقيق العديد من المشاريع الضخمة والعالمية التي تتطلب تضخيم ودعاية عالمية.

وبين أن المملكة وضعت ميزانية كبيرة لمعرض إكسبو الرياض تتجاوز الـ 30 مليار ريال.