مستشار الموارد البشرية: قرار إلزام المنشآت بتدريب كوادرها يصب للمصلحة المهنية في تطوير وصقل المهارات للارتقاء بسوق العمل

أكد “رضوان الجلواح” مستشار الموارد البشرية، أن قرار إلزام المنشآت بتدريب كوادرها يصب للمصلحة المهنية في تطوير وصقل المهارات للارتقاء بسوق العمل.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن القرار يهدف إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، وتطوير القوى العاملة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وبين أن القرار يسعى إلى ضمان استدامة فرص التطوير والنمو في قطاع الأعمال، وبناء مؤشرات دقيقة لبيانات التدريب على المستوى الخارجي.

وأوضح أن القرار يأتي في وقت تسعى فيه المملكة للمضي قدما لتنفيذ رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتقدم المملكة في كافة المجالات وعلى مستوى جميع الأصعدة.