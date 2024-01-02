مستشار تربوي: المعلم أهم من المنهج نفسه.. كما أنه سبب بروز الناجحين حول العالم

أكد المستشار التربوي والباحث في تطوير التعليم “عبداللطيف الحمادي”، أن وزارة التعليم في المملكة قامت بجهود حثيثة في تطوير العملية التعليمية، وقدمت كل الجهود الممكنة لخدمة البحث العلمي في المملكة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي”، أن المعلم يعد هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن أهميته في العملية التعليمية تفوق أهمية المنهج التعليمي.

وأوضح أن الكثير من الناجحين حول العالم وليس في المملكة فقط، يكون المعلم هو سبب بروزهم وتقدمهم.

وأفاد بأن العملية التعليمية انتقلت من مرحلة الحفظ والتلقين إلى مرحلة أخرى حديثة وهي تطوير المهارات من خلال المناهج التعليمية الحديثة.