مستشار تطوير أعمال: الشركات الأجنبية تستفيد من الاعفاءات الضريبية عند توظيف الشباب السعودي

أكد “أحمد المنهبي” المستشار في تطوير الأعمال، أن الشركات الأجنبية تستفيد من الإعفاءات الضريبية عند توظيف الشباب السعودي.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن صندوق الموارد البشرية يساهم في تغطية 50% من راتب الموظف السعودي العامل في الشركات الأجنبية.

وأوضح أن المستثمر الأجنبي بات يفضل المملكة لوضع استثماراته فيها، لأسباب متعددة من أهمها القوة الاقتصادية والاستقرار الذي تتمتع به المملكة في كافة المجالات.

وأشار إلى أن الرؤية السعودية 2030، ساهمت في تحديد المستهدفات الوطنية، ومن ثم انطلقت كافة أجهزة الدولة بكل طاقاتها لتحقيق تلك المستهدفات.