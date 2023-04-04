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مستشار سابق في “البنتاغون”: أمريكا ستدفع ثمنا باهظا نتيجة دعمها نظام كييف

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل 2023 - 6:43 مساءً
المناطق_وكالات
كشف المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع ثمناً باهظا، وذلك بسبب دعمها للصراع الخاسر في أوكرانيا بأي ثمن.
وجاءت تصريحات ماكغريغور لصحيفة “The American Conservative” وقال فيها إن “أي رئيس أمريكي أو سياسي مستعد لإطلاق العنان لنزاع مسلح واسع النطاق مع روسيا يجب فحصه أو على الأقل يحتاج إلى مساعدة نفسية جادة”.
وفقًا للخبير الأمريكي، بالرغم من المساعدة الغربية تخسر أوكرانيا المعركة ضد روسيا، والنظام المالي الأمريكي في خطر الانهيار الكارثي.
وتابع الخبير: “إذا لم يطالب الأمريكيون بتغيير الاتجاه في السياسة الخارجية، فسيحولون حياتهم ومداخيلهم لنخبة واشنطن، التي تنفق الأموال على حرب بالوكالة خطيرة ضد روسيا”.
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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل 2023 - 6:43 مساءً
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Waleed

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