مستشار سابق في “البنتاغون”: أمريكا ستدفع ثمنا باهظا نتيجة دعمها نظام كييف

وتابع الخبير: “إذا لم يطالب الأمريكيون بتغيير الاتجاه في السياسة الخارجية، فسيحولون حياتهم ومداخيلهم لنخبة واشنطن، التي تنفق الأموال على حرب بالوكالة خطيرة ضد روسيا”.