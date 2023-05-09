مستشار في الإدمان: الشبو يدفع المدمن إلى إيذاء نفسه لدرجة تصل إلى الانتحار (فيديو)

قال الدكتور سامي الحمود المستشار في الإدمان إن أكثر قضايا القتل في الوقت الحالي تأتي بسبب الإدمان والمخدرات، مضيفا أن طريقة تعاطي الشبو يكون عن طريق تدخينه أو استنشاقه أو الحقن أو البلع.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني أن المستهدف من المخدرات هو إذهاب عقل الإنسان، فيصبح هناك عدم ضبط وسيطرة، وإحساس بالعظمة، وسرعة في الاندفاع، وعدم تقبل الرأي الأخر، مما يدفعه إلى القتل سواء للآخرين أو حتى إيذاء نفسه، لدرجة تصل إلى الانتحار.

وأشار إلى أن مدمن الشبو يكون في أشد عدوانيته مع الأخرين عندما يتعاطى المخدرات فيخرج عن السيطرة، وسيبقى هناك آثار للشبو حتى لو تعافى، مضيفا أنه سيحتاج إلى علاج حتى يتفادى الآثار النفسية الشديدة في سلوكة ونظرته وحكمه على الأمور.