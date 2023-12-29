مستشار في تحليل الشخصيات: الصراخ والغضب قد يؤدي إلى ردة فعل نفسية لدى الأبناء.. وفي حال حدوث الخطأ لابد من التحدث مع الطفل بهدوء

أكد “مروان السليماني” الاستشاري في تحليل الشخصيات وتطويرها، أن الصراخ والغضب قد يؤدي إلى ردة فعل سلبية لدى الأبناء.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أنه في حالة حدوث أي خطأ من الطفل، فلا بد التحدث معه بصوت هادئ، حفاظا على صحته النفسية.

وأوضح أن تعنيف الأبناء باستمرار يؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية خطيرة، تؤثر على نفسية الطفل وسلوكه في المجتمع.