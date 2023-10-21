مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء قد يشعل الحرب بين مصر وإسرائيل

أكد مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية “عماد جاد”، أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء قد يشعل حربا بين مصر وإسرائيل مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن القيادة المصرية أكدت في أكثر من لقاء رفضها لسياسة إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء.

وأوضح أنه إذا ما حدث تهجير للفلسطينيين إلى سيناء، فإن احتمالية نشوب حرب جديدة بين مصر وإسرائيل كبيرة جدا.