مستشار وزير الدفاع الأوكراني: لا نصدق وعود روسيا بشأن السلام

قال يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إن أوكرانيا لا تصدق روسيا بشأن هدنة عيد الميلاد التي أعلنت عنها، موضحًا أن التشكيك في أمر الهدنة الروسية يعود لأنها لم تفِ من قبل بوعودها، إذ قالت في وقت سابق إنها لن تقترب من اجتياح أوكرانيا وفي 2022 فعلت النقيض.

وأضاف «ساك»، خلال لقاء له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في كثير من الأحيان لم تف موسكو بأي من وعودها التي قطعتها على نفسها، ولهذا السبب كييف متشككة بشأن إعلان وقف إطلاق النار، «كييف تأكدت من أنها على حق، إذ إنه بالرغم من إعلان روسيا هذه الهدنة إلا أنهم استمروا في الضرب المدفعي ضد المدن».

وتابع مستشار وزير الدفاع الأوكراني: «على سبيل المثال ما حدث أمس، إذ قاموا بقصف مدينة بأكملها وقتلوا الكثير من الأشخاص، مشيرًا إلى أن دعواتهم أمور دعائية ولا يوجد أي نية حقيقية لوقف إطلاق النيران الروسية، موضحًا أن الأمور تسير بشكل غير عادي، ففي حقيقة الأمر فإن الجيش الأوكراني مقارنة بالجيش الروسي صغير للغاية.

وأشار إلى أن لديه مدفعية وطائرات مقاتلة أقل على المستوى العسكري مقارنة بموسكو، وأن ما يميز كييف هو أنها تمتلك الإرادة، وهنا هي أكبر بكثير من روسيا، معلنًا أن جنود أوكرانيا لديهم تحمس للدفاع عن أراضيهم، وهذا سر نجاح الأوكرانيين في دفع الهجوم الروسي عن كييف، ومنعهم من الوصول إلى خيرسون وخاركيف وغيرهما من الأراضي، وكييف ستستمر في استقبال الدعم العسكري من أصدقاء أوكرانيا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.