مستشفى الإيمان ينهي معاناة عشرينية من ورم نادر

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تمكن فريق جراحي في مستشفى الإيمان العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول بقيادة رئيس قسم الجراحة العامة والمناظير المتقدمة الاستشاري د. سعد الدوسري وفريقه د. وحيد هاشمي و د. سلمان العلي، من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثاني من العمر؛ تعاني من انتفاخ كبير وآلام حادة في البطن منذ فترة طويلة.

وبعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة اتضح وجود ورم كيسي كبير داخل تجويف البطن، ليتم التدخل الجراحي عن طريق المنظار عبر ثلاثة فتحات صغيرة دون الحاجة للفتح الجراحي، وتم خلالها استئصال الورم الذي يصل وزنه إلى 4 كيلو جرام بالكامل بنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بصحة وعافية -ولله الحمد-.

الجدير بالذكر أن هذه الحالة تعتبر من الحالات النادر جداً حدوثها في مثل هذا العمر؛ وتعد هذه الجراحة ضمن الجراحات المتخصصة والمتقدمة في “الإيمان العام”، والتي يقوم عليها كفاءات طبية عبر تقنيات حديثة متعلقة بالتشخيص والعلاج وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية.