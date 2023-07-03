مستشفى الرس العام ينجز أكثر من 21 ألف تشخيص بالأشعة خلال الربع الأول من عام 2023 م

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أوضحت الإحصائيات الصادرة عن مستشفى الرس العام أن إجمالي عدد الفحوصات التشخيصية بالأشعة بمختلف أنواعها المنجزة خلال الربع الأول من العام الحالي2023م بلغت 21872 فحصاً إشعاعياً.

وبين تجمع القصيم الصحي، أن قسم الأشعة يستقبل المرضى والمراجعين المحالين إليه من أقسام العيادات الخارجية والأسنان وأقسام الطوارئ وأقسام التنويم بالمستشفى، موضحاً أن الأشعة شملت مختلف الأنواع والاختصاصات، حيث بلغ مجموع عدد فحوصات الأشعة السينية العادية جهاز متنقل 2816 فحصاً، فيما بلغت الأشعة السينية العادية جهاز ثابت 11612 فحصاً.

وأشار التجمع إلى أن عدد فحوصات الأشعة السينية للأسنان لكافة الأنواع بلغ 396 فحصاً، في حين كان عدد الأشعة المنجزة باستخدام صبغة التباين للمسالك البولية قد بلغ 118 فحصاً، أما عدد الفحوصات بالموجات فوق الصوتية عدا الثدي فقد بلغ 3266 فحصاً.

ولفت التجمع إلى أن عدد الأشعة المقطعية بلغ 2056 فحصاً، فيما كان عدد أشعة الرنين المغناطيسي 1023، والتصوير بقسطرة الأوعية الدموية 44 فحصاً، والتنظير الإشعاعي 238، أما عدد الأشعة التداخلية عدا خزعات سرطان الثدي فقد بلغ 63 فحصاً، وقياس كثافة العظام 240 فحصاً، ليصبح العدد الكلي لمجموع فحوصات الأشعة التشخيصية 21872 فحصاً.