مستشفى السليل العام ينقذ حياة سيدة

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تمكن فريق طبي بمستشفى السليل العام من إنقاذ حياة سيدة بالعقد الثالث من العمر؛ تعاني من آلام شديدة في أسفل البطن.

وتفصيلاً، وبعد إجراء الفحوصات الأولية والعاجلة تبيّن وجود حمل خارج منطقة الرحم؛ أدى إلى إنفجار بالأنبوب الأيسر مما تسبب في نزيف وتجمع دموي داخل تجويف البطن والحوض، ليقوم الفريق الطبي بتدخلٍ جراحي عاجل عبر استئصال الأنبوب المنفجر وإيقاف النزيف، مع إجراء غسيل لتجويف البطن والحوض، وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-.

يذكر أن مستشفى السليل العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول يشهد تطور نوعي في مختلف الخدمات الصحية المقدمة؛ عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي من خلال تقنيات مستحدثة وكوادر متخصصة.