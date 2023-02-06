مستشفى الملك خالد بالخرج يتوّج بجائزة مسار تحسين الرعاية الحرجة

المناطق_أشرف العصيمي

توّج معالي وزير الصحة فهد الجلاجل مستشفى الملك خالد بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول بجائزة مسار تحسين الرعاية الحرجة، وذلك ضمن حفل جائزة أداء الصحة في نسختها الخامسة لعام 2022 م، ضمن المشاركات التي بلغ عددها أكثر من 650 مشاركة على الصعيدين الوطني والدولي في مساراتها الخمسة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير النظام الصحي الدكتور أنور العنزي، والمدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الأستاذ فهد الممخور.

وأشاد الرئيس التنفيذي الدكتور صالح التميمي بجهود أبطالنا في مستشفى الملك خالد بالخرج المتميزة؛ والتي أثمرت بحصولهم على جائزة أداء الصحة‬ للعام 2022 م، وأضاف بأن هذه الجهود تأتي ضمن تحفيز الممارسات الملهمة والحلول المبتكرة نحو تحقيق الرؤية الصحية 2030.

من جانبه قدم الأستاذ فهد الممخور مدير المستشفى والمدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي وافر الشكر والتقدير لزملائه أبطال الصحة في نطاق الخرج الصحي التابع لتجمع الرياض الصحي الأول على حصولهم على المركز الأول على مستوى المملكة في جائزة أداء الصحة.

وأكد ان ذلك تتويج سنوي نفخر به على مستوى المنافسه محليا ودوليا لتجويد الخدمات الصحية المقدمة بدعم وتوجيهات من الدكتور صالح التميمي الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول.

يذكر أن “أداء الصحة” أحد مبادرات التحول في مجال الرعاية الصحية، ويهدف إلى رفع الإنتاجية واستقطاب الشركاء من خلال استقطاب الخبرات والممارسات الصحية من حول العالم، وشكر الممارسين ذوي الأداء المتميز، وتحفيز المنظومات الصحية والداعمة في المملكة، وخلق منصة للممارسين الصحيين لتقديم تجاربهم المميزة.