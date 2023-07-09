مستشفى الملك خالد بـ الخرج ينهي معاناة مواطن من الاختناق

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تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إجراء عملية جراحية لمواطن؛ يعاني من انسداد مستمر بالأنف واختناق وشخير أثناء النوم لعدة سنوات.

وتفصيلاً، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيّن لديه وجود تضخم في الغضاريف الأنفية، وتكيس هوائي داخل الغضاريف، ليتم الإجراء الجراحي له عبر استئصال جزئي للغضاريف، وفتح التكيس الهوائي عن طريق المنظار، حيث تكللت العملية بالنجاح، واستعاد المريض قدرته على التنفس الطبيعي دون معاناة الاختناق والشخير أثناء النوم -ولله الحمد-.

يذكر أن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول يعمل على إجراء مختلف العمليات الجراحية النوعية عبر تقنيات مستحدثة وكوادر مؤهلة، وذلك بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي عبر تقنيات مستحدثة وكوادر متخصصة.