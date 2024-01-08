مستشفى الملك سعود بعنيزة يسجل أكثر من 123 ألف زيارة خلال العام 2023

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أوضحت إحصائية صادرة عن مستشفى الملك سعود بعنيزة أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، أن المجموع الكلي للزيارات المسجلة في خدمات الطوارئ المقدمة للمرضى بمختلف الأقسام خلال العام المنصرم 2023م بلغ 132180 زيارة.

وذكر التجمع أن الإحصائية السنوية للمستشفى بينت أن طوارئ المستشفى استقبلت 76218 مراجعاً ومراجعة، وكان عدد المستفيدين من خدمات مراقبة البالغين 16947 مستفيداً، في حين بلغ عدد مراجعي وحدة التنظير الداخلي 33 مراجعاً، أما عدد مراجعات عيادة فحص النساء فبلغ 262 مراجعة.

وأضاف أن عدد مراجعات قسم نقاهة النساء بلغ 754 مراجعة، فيما استقبلت طوارئ أمراض النساء 9217 حالة، واستفاد من خدمات عزل الطوارئ 3203 حالات، فيما بلغ عدد مراجعي طوارئ الرجال 1269 مراجعاً.

وقال التجمع: “إن عدد المستفيدين من وحدة نقاهة الرجال بلغ 2329 مستفيداً، أما عدد حالات طوارئ الأطفال التي استقبلها المستشفى فبلغت 15099 حالة، وقُدمت خدمات الجهاز التنفسي لعدد 27 مستفيداً، في حين بلغ عدد مراجعي الإنعاش 4942 مراجعاً، وكانت هناك 1880 حالة أخرى استفادت من خدمات الطوارئ بالمستشفى”.