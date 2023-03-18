مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة (رابط التقديم)

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات.

المسميات الوظيفية المتاحة

_فني مختبرات طبية.

_كبير تقني المختبرات الطبية.

_ممرضة الموظفين.

_أخصائي تخطيط أول.

_الممرضة المسؤولة – قسم الأطفال.

_ممرضة الموظفين.

_الممرضة المسؤولة – صحة المرأة.

_كبير تقني المختبرات الطبية.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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