مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك تحتفل بيوم التأسيس

المناطق- تبوك

احتفل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ممثلا بإدارة التواصل الداخلي صباح اليوم الأحد بـ”يوم التأسيس” ، بحضور مدير المستشفى بالإنابة الأستاذ عبدالله هليل العطوي والمساعدين ورؤساء الأقسام وعدد كبير من منسوبي ومنسوبات المستشفى من أطباء وفنيين وإداريين معبِّرين عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية ، وتضمن الحفل أنشطة متنوعة وعروضاً فلكلورية ومتحفاً للمقتنيات الأثرية وعرضا للسيارات الكلاسيكية القديمة , والأكلات الشعبية , كما قدمت الهدايا للمرضى والمراجعين والزوار .

وفي كلمة له بهذه المناسبة , قدم مدير المستشفى التهنئة باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات المستشفى التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما الله- ، وقال :” يوم التأسيس مناسبة عظيمة نحتفل فيها جميعاً بتاريخ وطننا العزيز الذي أُسس قبل ثلاثة قرون ، على يد الإمام محمد بن سعود – يرحمه الله – , مناسبة نستذكر فيها تاريخ وعراقة بلادنا وحضارتها المتجذرة منذ التأسيس وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، الذي شهدت فيه بلادنا تطور ونهضة تنموية شاملة على المستويات كافة . سائلا الله تعالى أن يديم عز بلادنا وأمنها واستقرارها، تحت ظل قيادتنا الرشيدة – أعزها الله – .