مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر يُفعّل “يوم المختبرات العالمي”

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فعّل مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلاً بإدارة المختبرات الطبية اليوم، “يوم المختبرات العالمي”؛ لتوعية الجمهور بدور المختبر الحيوي من خلال تشخيص أمراضهم وتوجيه العلاج للأطباء، وطرق أخذ العينات والإجابة عن تساؤلاتهم.

وأوضح المدير العام للمستشفى الدكتور محمد الشهراني أن الفعالية اشتملت على: 8 أركان في السلامة، والأولوية والجودة والمعيار، وسحب الدم، ومختبرات الكيمياء الحيوي والمناعي، وعلم أمراض الدم، والأحياء الدقيقة، وعلم الأنسجة، وبنك الدم، إضافةً إلى مختبر الوراثة الخلوية والجزيئية التشخيصية .

بدورها، أوضحت استشاري علم أمراض ومديرة إدارة المختبرات الطبية وبنك الدم المشرفة على الفعالية الدكتورة أمل العديني أن المختبرات الطبية بالمستشفى الجامعي وبنك الدم شهدت تطورات، منها: مشاريع التوسعة وإضافة أجهزة جديدة واختبارات حديثة معتمدة من “كاب” و”سباهي” و”الجي سي آي”، فيما قدّم القسم 27 محاضرة و5 أبحاث ودرّب 120 متدرباً ومتدربة في عام 2021م .