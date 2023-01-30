مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يُعلن عن وظائف شاغرة (رابط التقديم)

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

المسميات الوظيفية المُتاحة

يتوفر عدة وظائف على النحو التالي: “منسق اداري أول، استشاري مساعد,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس، استشاري مساعد، طب الأورام، مساعد رئيس تمريض، عالم أبحاث مشـــارك، نجار، مركب سجاد أول، مساعد مركب سجاد”.

ويوجد ايضًا: “منسق رعاية طبية، استشاري طب طوارىء البالغين، استشاري جراحة عـــظام، طباخ ثاني، منسق خدمات العقود، مدير خدمات الموارد البشرية، كهربائي أول، مساعد خـدمات الطعام، مساعد فني مشاتل، سكرتير أول، كهربائي ثاني، عامل نظافة، محلل رأس المال البشري، مشطب داخلي أول”.

طريقة التقديم على الوظائف

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 30 يناير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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