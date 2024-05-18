مستشفى الملك فيصل التخصصي ينظم حملة توعوية للتعريف بالدراسات السريرية

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يُنظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض حملة توعوية للتعريف بالدراسات السريرية، في الرياض بارك، خلال الفترة من 19 إلى 20 مايو، تحت شعار “معًا نحيي الأمل”، بهدف رفع مستوى الوعي العام حول الدراسات السريرية وأثرها في تطوير علاجات مبتكرة تعزز الرعاية الصحية للمرضى، وسد الفجوة بين الدراسات الطبية والمجتمع، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة.

وتقام الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للدراسات السريرية الذي يوافق 20 مايو من كل عام، لتنمية الوعي المجتمعي والثقافة التي تحتضن الدراسات العلمية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لإجراء هذه الدراسات بشكل فعال، حيث سيتمكن المشاركون من الحصول على إجابات مباشرة من خبراء الرعاية الصحية في “التخصصي”، والوصول إلى عدد من المواد التثقيفية، كما ستتضمن فعاليات مخصصة للأطفال، لتقديم تجربة شاملة تناسب جميع أفراد العائلة.

وتعد الحملة جزءاً من مبادرة التحول للدراسات السريرية التي تأسست في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أواخر عام 2021، انطلاقاً من التزامه بتعزيز جودة وتنوع وسلامة الدراسات السريرية، وإحياء الأمل للمرضى في المملكة والعالم، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم “التخصصي” والمملكة العربية السعودية كرواد عالميين في البحث والابتكار الطبي.

وفي أكتوبر الماضي، نظم “التخصصي” المؤتمر السنوي للدراسات السريرية، الذي نتج عنه تدشين منصة شاملة وموحدة للدراسات السريرية، وقد أسهمت هذه الجهود في إطلاق 140 دراسة سريرية جديدة، مما أتاح لأكثر من 1200 مريض الوصول المبكر إلى علاجات مبتكرة، والمشاركة فيما يزيد على 80 دراسة سريرية، أدت إلى تحقيق وفر في تكاليف الرعاية الصحية بلغت قرابة الـ 62 مليون ريال سعودي.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يُعد من بين أبرز المؤسسات الرائدة عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ودفع عجلة الابتكار، ومركزاً متقدماً في الدراسات والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على الصعيد العالمي، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

وصُنف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للسنة الثانية على التوالي بالمركز الأول على مستوى المملكة والـعشرين عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” (Finance Brand) لعام 2024، كذلك صُنف في ذات العام من بين أفضل 250 مستشفى في العالم من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).