مستشفى الملك فيصل بمكة يقدم خدماته لأكثر من 124 ألف مستفيد خلال العام 2022

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استقبلت العيادات الخارجية بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي , أكثر من 124712 زائرًا خلال عام 2022م , منها 13940 زيارة للعيادة الافتراضية (عن بعد) , التي تم تفعيلها ببعض العيادات لكي توفر على المرضى الذين ليسوا بحاجة الى فحص سريري عناء الحضور للمستشفى.

وتؤدي العيادات الخارجية دوراً بارزاً وحيوياً في تقديم رعاية صحية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لجميع زوار المنشأة من مواطنين ومقيمين وكذلك حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين نظراً لما يميز موقع المستشفى لقربة من مشعر منى وكذلك لقربة من المسجد الحرام.

كما تتمتع العيادات الخارجية بالمستشفى بوجود كوادر طبية على مستوى عال من الكفاءة والخبرة من استشاريين واخصائيين يتم من خلالهم تقديم الخدمات على فترتين طيلة أيام الأسبوع، وتقدم الخدمات للمرضى الذين ليسوا بحاجة الى البقاء بالمستشفى ويتم متابعتهم بشكل دوري لمتابعة وضع المرضى الصحي.