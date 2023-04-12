مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يتمكن من تشخيص حالة طفل نادرة وعلاجها

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تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من تشخيص حالة نادرة لطفل يبلغ من العمر ٤ أشهر، يعاني من فشل تنفسي متكرر أدى إلى تنويمه بصفة مستمرة في وحدة العناية المركزة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الطفل راجع برفقة ذويه مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بسبب صعوبة في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، وتصوير بالأشعة التشخيصية للعنق والصدر، إضافةً إلى عمل منظار تنفسي مرن من قِبل قسم الأمراض الصدرية عن طريق الأنف مرورًا بالقصبات الهوائية “flixable bronchoscopy” ، تبين وجود ورم وعائي دموي تحت المزمار في مجرى التنفس، مسببًا ضيقًا شديدًا في مجرى التنفس والذي يُعرف طبيًا بـ “subglottic hemangioma”.

وبين التجمع أن الفريق الطبي المعالج وبعد دراسة الحالة وضع خطة علاجية للطفل، تمثلت بتوفير الدعم التنفسي له في وحدة العناية المركزة، والبدء بعلاج “Propranolol” للورم الدموي، لافتًا النظر إلى أنه بغضون أسبوعين تحسنت حالة الطفل وتماثل للشفاء واستطاع – بفضل الله – من مغادرة المستشفى للمنزل وهو يتمتع بصحة جيدة ودون الحاجة لأخذ أكسجين.