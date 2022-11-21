مستشفى بريدة المركزي يطلق عيادة للتحسين ويستعرض 7 مشاريع تطويرية في يوم الجودة العالمي

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اطلق مستشفى بريدة المركزي مبادرة عيادة التحسين، لتنظيم آلية تقديم مشاريع التحسين ومتابعة تنفيذها وتعزيز ثقافة التطوير المستمر في المنشأة الصحية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمستشفى في جميع إدارات وأقسام المستشفى.

واستعرض مستشفى بريدة المركزي سبعة مشاريع بمجال التحسين والتطوير في اليوم العالمي للجودة 2022م، الذي يعقد تحت شعار “ضمير الجودة القيام بالعمل الصحيح” لتعزيز ونشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى.

وتضمنت الفعالية استعراض مبادرة إضاءات في الجودة الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى من خلال محتوى مرئي يتضمن رسائل توعوية، إضافة إلى تسليط المبادرة الضوء على معايير وسياسات الجودة، كما تم خلال الفعالية الاطلاع على مشاريع التحسين التي تم إنجازها من مختلف أقسام المستشفى، مما يسهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية بمستشفى بريدة المركزي.

وكشف المستشفى عن مشاريع التحسين التي تم استعرضها في يوم الجودة، حيث قدم قسم الطوارئ مشروع تحسين يهدف إلى تقليل نسبة الحالات الباردة في قسم الطوارئ، وشارك قسم العيادات الخارجية بمشروع تحسين يستهدف تقليل نسبة عدم حضور المرضى للمواعيد الرسمية، كما قدمت إدارة التمريض مشروع تحسين لتقليل حالات قروح الفراش، وفعل قسم السجلات الطبية دوره بمشروع يهدف إلى تحسين سرعة وصول الإجازات المرضية للمستفيدين من الخدمة، وقدم قسم المختبر مشروع تحسين لتقليل نسبة تلوث عينات المزارع الدموية بما يتوافق مع المعايير، وقام قسم بنك الدم بتقديم مشروع يهدف إلى تحسين جودة الصفائح الدموية المفصولة في بنك الدم لتحقق الاستفادة القصوى عند نقلها للمرضى، ومن جانبه شارك قسم الرعاية المنزلية بمشروع تحسين لرفع نسبة رضا المستفيدين عن خدمات الرعاية المنزلية.